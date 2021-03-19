«الصناعات الغذائية»: 38 مليون دولار صادرات الخمائر خلال 2020

كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن تراجع صادرات مصر من الجبن المطبوخ بنحو 39% خلال العام الماضى بسبب حالة الإغلاق الذى شهده العالم أجمع فى ذروة انتشار فيروس كورونا وسجلت قيمتها 90 مليون دولار فقط.وبين التقرير، أن صادرات الخمائر سجلت 38 مليون دولار، وارتفعت صادرات المكرونة بنحو 29%.