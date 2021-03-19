«سينوفارم» الصينية توقع اتفاقًا مع صربيا لإنتاج لقاحها ضد كورونا

أعلنت شركة "سينوفارم" الصينية أنها وقعت اتفاقا مع صربيا؛ لانتاج لقاحها المضاد لفيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) وتوفير منتجات وخدمات علاجية تعتمد على الطب الصيني التقليدي؛ لتكون صربيا بذلك أول دولة أوروبية تنتج اللقاح الصيني.وذكرت الشركة في بيان اليوم الجمعة أنه خلال اجتماع عبر الفيديو أمس بين ممثلي "سينوفارم" والجانب الصربي، أعرب الرئيس الصربي "ألكسندر فوتشيتش" عن رغبته في تعميق التعاون مع "سينوفارم" لتعزيز الانتاج المحلي للقاحها، واستخدام الطب الصيني التقليدي في التشخيص والعلاج في صربيا.ووجه فوتشيتش الشكر إلى الحكومة الصينية و"سينوفارم" على توفير الإمدادات الطبية ومليوني جرعة لقاح، ما خفف بشكل فعال من الضغط على صربيا في مواجهة والسيطرة على "كوفيد-19". كما تضمن الاتفاق المبرم بين الجانبين شراء المزيد من لقاحات فيروس كورونا الجديد.وكان الرئيس الصربي كشف الأسبوع الماضي عن مفاوضات مع شركة "سينوفارم" لبناء مصنع لانتاج لقاحها ضد كورونا، على أن يبدأ انتاج اللقاحات في 15 أكتوبر المقبل.