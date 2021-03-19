حريق شقة بمساكن المظلوم في دمياط

نشب حريق ضخم فى شقة سكنية، بمساكن المظلوم بمدينة دمياط، اليوم الجمعة، حيث فوجئ الأهالي باندلاع النيران في الشقة وتصاعد الأدخنة منها.وتجمع الأهالي في محاولة للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتم إخطار قوات الحماية المدنية، وإنقاذ الأطفال.كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق، والتي حضرت وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة.