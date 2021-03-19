إعطاء 143.680 جرعة جديدة من لقاح كورونا في الإمارات

أعلنت وزراة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، تقديم 143.680 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وأوضحت الصحة الإماراتية في بيان لها اليوم، أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاءها حتى الآن، بلغت 7.124.146 جرعة، بمعدل توزيع 72.04 جرعة لكل 100 شخص.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 2.160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 436.625 حالات منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.428 حالة.وأشارت الوزارة، إلى شفاء 2.391 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 418.496 حالة.