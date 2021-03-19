1851 إصابة بكورونا في الأراضي الفلسطينية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، تسجيل 21 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتور مي الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في الأراضي الفلسطينية تسجيل 1851 إصابة جديدة بفيروس كورونا.كما أوضحت الكيلة أنه تم تسجيل 1794 حالة تعافٍ في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية.