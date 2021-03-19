افتتاح مسجد أبو الحسن الشاذلي ضمن احتفالات جنوب سيناء

أناب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على إبراهيم حمادة رئيس مركز ومدينة رأس سدر لافتتاح مسجد الإمام أبو الحسن الشاذلي بمدينة رأس سدر.ويأتي الافتتاح ضمن احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي الذي يوافق 19 مارس من كل عام.وشارك بحضور الافتتاح فضيله الشيخ أسامة موافي مدير إدارة أوقاف رأس سدر والعميد أيمن أبو بكر مأمور قسم شرطة رأس سدر والقيادات والتنفيذية والشعبية بمدينة رأس سدر.ويذكر أن مسجد أبو الحسن الشاذلي مقام على مساحة 450 متر مربع وتم تجديده بتمويل كامل من وزارة الأوقاف المصرية، استعدادا لافتتاحه اليوم الجمعة بالتزامن مع افتتاح وزير الأوقاف فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة وعدد من الوزراء مسجد السلام بمدينة طور سيناء.