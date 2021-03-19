أمين عام «المحامين العرب» يثمن دعم السيسي للحوار الوطني الفلسطيني

ثمن الأمين العام لاتحاد المحامين العرب المكاوي بنعيسى الدور الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم ورعاية الحوار الوطني الفلسطيني الذي اختتم أمس الأول بالقاهرة، بمشاركة رئاسة المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية ولجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.وأكد بنعيسى، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أهمية الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصها الدائم على إنهاء أي انقسام قد يحول دون توحيد كلمة الفلسطينيين.وأشاد بتوقيع الفصائل الفلسطينية لميثاق شرف لحماية العملية الانتخابية والذي أكدوا خلاله حرصهم على سير العملية الانتخابية في كافة مراحلها بشفافية ونزاهة عالية تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني.وشدد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب على أن المرحلة المقبلة تحتم على الأشقاء الفلسطينيين الالتزام بما تم الاتفاق عليه في حوارهم الوطني بالقاهرة وتوحيد الصف لمواجهة التحديات التي تعوق قيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.