وزير الأوقاف يفتتح مسجد السلام بطورسيناء ضمن احتفالات العيد القومي

افتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الجمعة، مسجد السلام بمدينة طورسيناء، ضمن احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي واسترداد طابا.وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة اليوم بمسجد السلام بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء بحضور اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، والدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، والشيخ إسماعيل الراوي مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء، واللواء أحمد الألفي مدير أمن جنوب سيناء مساعد وزير الداخلية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة جنوب سيناء، وعدد من القيادات الأمنية والشعبية بالمحافظة، وبمراعاة الضوابط الاحترازية والإجراءات الوقائية والتباعد.وخلال الخطبة تحدث فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن الحق في القرآن الكريم، موضحًا أن الله (عز وجل) هو الملك الحق، حيث يقول الحق سبحانه: “ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ”، ويقول (عز وجل): “فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ”، ويقول سبحانه: “ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلاهُمُ الحَقِّ”يأتي افتتاح المسجد بعد رفع كفاءته وتطويره، وفي إطار الاحتفال جنوب سيناء بعيدها القومي واحياء الذكرى الثانية والثلاثاين لعودة طابا الحبيبة.بلغت التكلفة التقديرية لرفع كفاءة مسجد السلام مليوني جنيه والمقام على مساحه 900 مترا، واشتملت أعمال تطويره ورفع كفاءته على محارة ودهان الوجهات الخارجية للمسجد ودهان وتركيب الرخام بصحن المسجد الداخلي وإنشاء قبتين للمسجد وتغير شبكة الكهرباء وكذا أعمال اللاند سكيب ورفع كفاءة دار المناسبات المجاورة والتابعة للمسجد ورفع كفاءة دورات المياه تحت إشراف وتنفيذ مديرية الإسكان بالمحافظة.