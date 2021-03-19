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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ثاني مسجد بافريقيا.. محافظ البحيرة يفتتح مسجد التوبة بدمنهور بعد تجديده بتكلفة 2 مليون جنيه

ثاني مساجد إفريقيا.. محافظ البحيرة يفتتح مسجد التوبة بعد تجديده

الجمعة 19/مارس/2021 - 02:02 م
جريدة الدستور
معوض هويدى
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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

وأشاد المحافظ، بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد، مشيرًا إلى انه تم خلال عام واحد بناء وافتتاح اكثر من 170 مسجد تجاوزت تكلفتها 275 مليون جنية فى طفرة كبيرة لتضاف إلى إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال افتتاحه وأداء صلاة الجمعة بمسجد التوبة، بدمنهور بعد إعادة إعماره وترميمه بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه والمقام علي مساحة 580 م٢ بحضور الكهندس حازم الاشمونى السكرتير العام ومحاسب عادل عبد الكريم - رئيس مدينة دمنهور وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب والقيادات الدينية والتنفيذية.

ويعود تاريخ المسجد إلى بداية الفتح الإسلامى لمصر منذ حوالى 14 قرن وقبل فتح الإسكندرية سنة 21 هجرية، حيث يعتبر ثانى مسجد بنى فى مصر وأفريقيا بعد جامع عمرو بن العاص بالقاهرة.

وتناولت خطبة الجمعة التي ألقاها الدكتور محمد ابو حطب - وكيل وزارة الأوقاف "اعمار المساجد والحق في القرآن الكريم وتطبيقاته في حياتنا " مؤكدًا ان القرآن الكريم تحدث عن الحق حديثا وافيا لما له من أثر بارز في استقامة الحياة وضبط موازينها ولا أدّل علي هذا الاجلال من أن الله تعالي سمي به نفسه.

وكرم المحافظ، عقب الصلاة جمعية تعمير وانشاء المساجد وكل من الدكتور محمد ابو حطب وكيل وزارة الاوقاف والدكتور نصر السقا والدكتور محمد العرينى والمهندس حمدى الحوشى والدكتور زكريا فتح الدين والمهندس على السوالمى وم سامر يسن والمهندس احمد بلتاجى والمهندس حمدى الخولى نقيب المهندسين والمهندس خالد عبد الغنى فرحات والدكتورة سوزان شكرى – عضو مجلس النواب والمهندس محمد زكريا ادريس لدورهم فى إعادة إعمار المسجد.

يأتى ذلك بالتزامن مع افتتاح 10 مساجد جديدة أخرى بنطاق مراكز دمنهور والدلنجات وأبو حمص وكفر الدوار وبدر بتكلفه إجمالية بلغت 26 مليون و326 ألف جنيه.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أن جميع المساجد التى شهدت صلاة الجمعة اليوم حملات تعقيم وتطهير وتطبيق كافة الاجراءات الإحترازية مع تحديد أماكن المصلين ومراعاة التباعد الإجتماعي بينهم والتوعية بحضور المصلين مرتدين الكمامات ومعهم سجادة الصلاة الخاصة بهم واستمرار أعمال التعقيم بصفة دورية عقب أداء كل صلاة، بالإضافة إلى نشر الملصقات الإرشادية للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة.

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