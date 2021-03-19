الأعلى للثقافة ينظم الأمسية الـ11 للاحتفال بالعلاقات المصرية الألمانية
الجمعة 19/مارس/2021 - 01:59 م
نضال ممدوحطباعة
ينظم قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، الأمسية الحادية عشرة من سلسلة أمسيات مبادرة "علاقات ثقافية" والتى يتم خلالها الاحتفاء بالعلاقات المصرية الألمانية، وذلك في تمام الخامسة والنصف من مساء الخميس 25 مارس الجاري بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.
وتتضمن الأمسية: كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وكلمة السفير الدكتور سيريل نون سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، وكلمة ممثل وزارة الخارجية المصرية.
بالإضافة إلى مشاركة نخبة من أعلام الفن والثقافة المصرية والمتخصصين في التعاون الثقافي المصري الألماني؛ من بينهم: الفنان حسن الشرق الفنان التشكيلي المصري الكبير، الكاتبة رشا عبد المنعم الناقدة والكاتبة المسرحية ومسئول التدريب بالمجلس، الدكتور عاصم العماري الأستاذ بقسم اللغة الألمانية في كلية الألسن، ويدير الأمسية الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
كما تتضمن الأمسية عرض فيلم تسجيلي قصير حول جمهورية ألمانيا.
وتتضمن الأمسية: كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وكلمة السفير الدكتور سيريل نون سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، وكلمة ممثل وزارة الخارجية المصرية.
بالإضافة إلى مشاركة نخبة من أعلام الفن والثقافة المصرية والمتخصصين في التعاون الثقافي المصري الألماني؛ من بينهم: الفنان حسن الشرق الفنان التشكيلي المصري الكبير، الكاتبة رشا عبد المنعم الناقدة والكاتبة المسرحية ومسئول التدريب بالمجلس، الدكتور عاصم العماري الأستاذ بقسم اللغة الألمانية في كلية الألسن، ويدير الأمسية الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
كما تتضمن الأمسية عرض فيلم تسجيلي قصير حول جمهورية ألمانيا.