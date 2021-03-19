الأعلى للثقافة ينظم الأمسية الـ11 للاحتفال بالعلاقات المصرية الألمانية

ينظم قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، الأمسية الحادية عشرة من سلسلة أمسيات مبادرة "علاقات ثقافية" والتى يتم خلالها الاحتفاء بالعلاقات المصرية الألمانية، وذلك في تمام الخامسة والنصف من مساء الخميس 25 مارس الجاري بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.وتتضمن الأمسية: كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وكلمة السفير الدكتور سيريل نون سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، وكلمة ممثل وزارة الخارجية المصرية.بالإضافة إلى مشاركة نخبة من أعلام الفن والثقافة المصرية والمتخصصين في التعاون الثقافي المصري الألماني؛ من بينهم: الفنان حسن الشرق الفنان التشكيلي المصري الكبير، الكاتبة رشا عبد المنعم الناقدة والكاتبة المسرحية ومسئول التدريب بالمجلس، الدكتور عاصم العماري الأستاذ بقسم اللغة الألمانية في كلية الألسن، ويدير الأمسية الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.كما تتضمن الأمسية عرض فيلم تسجيلي قصير حول جمهورية ألمانيا.