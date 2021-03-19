البرازيل تسجل 86 ألفا و982 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 86 ألفا و982 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البرازيل، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 11 مليونا و780 ألفا و820 حالة.وأفادت الجامعة حسبما نشرت على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة بأنه تم تسجيل 2724 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 287 ألفا و499 حالة.وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في البرازيل بلغ 3 ملايين و303 آلاف و805 أشخاص.