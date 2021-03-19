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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خطيب مسجد عمر بن العزيز ببنى سويف: الإسلام صان الحقوق وأوجب الحفاظ عليها

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:57 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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أكد الشيخ أحمد عبد العال إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز ببنى سويف، أن للحق تطبيقات والتي تدرج من القريب والأقرب إلى الحق، مشيرا إلى أن الحق اسم من أسماء الله سبحانه وتعالي فهو الحق وكل معبود دونه باطل فالله "عز وجل" هو الحق في ذاته وصفاته، فهو واجب الوجود وكامل الصفات.

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز، بحضور المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم،، اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف،والشيخ عمر الناضوري مدير أوقاف البندر، المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المسجد، وذلك وسط التزام بضوابط وزارة الأوقاف وتطبيق التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، فيما يتعلق بارتداء الكمامات والحفاظ على تحقيق التباعد بين المصلين.

وتناولت خطبة الجمعة موضوع "الحق في القرآن الكريم وتطبيقاته في حياتنا" والتي ركزت على ثلاثة عناصر أساسية وهي: الحق كما جاء في القرآن والسنة، والحقوق التي يجب صيانتها، ووسائل الثبات على الحق، والتي أكد خلالها على أن الحقوق مصانة في الإسلام، وأن المؤمن الحق هو من عرف الحق واتبعه والتزم به وصانه، فما بعث الله الرسل وأنزل الكتب إلا لإحقاق الحق وإقراره وإقامة العدل ومنع التعدى على الحقوق.

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