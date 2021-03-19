روسيا ترفع سعر الفائدة الرئيسى إلى 4.5%

رفع البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5 بالمائة في ظل مخاطر تضخميةوعلى الصعيد الجيوسياسي وألمح إلى أن المزيد من الرفع سيلي ذلك.ويتعارض قرار زيادة أسعار الفائدة، من مستوى قياسي منخفض عند 4.25 بالمائة، مع استطلاع للرأي أجرته "رويترز" توقع أن تُبقى روسيا على تكلفة الإقراض دون تغيير للمرة الأخيرة قبل أن تبدأ في دورة لزيادة أسعار الفائدة.وقال البنك في بيان: "توازن المخاطر تحول صوب العوامل المواتية للتضخم، بنك روسيا يبقى منفتحًا على احتمال المزيد من الزيادات في سعر الفائدة الرئيسى فى الاجتماعات المقبلة".