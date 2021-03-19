قطر تسجل 497 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الجمعة، تسجيل 497 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 402 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و95 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 172697 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 11170 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1654790 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 12639 حالة.وسجلت قطر حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 271 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 315 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 159787 حالة.ووفقًا لبيانات برنامج التطعيم في قطر، تم إعطاء 21278 جرعة من لقاحات (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد جرعات اللقاح إلى 561044 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.