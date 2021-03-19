الصحة الليبية تعزز جهودها للسيطرة على كورونا

أكد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية الدكتور علي الزناتي، أن أولويات المرحلة القادمة تتلخص في التعامل مع جائحة كورونا، عبر تقوية الخدمات الصحية الأساسية في المناطق الجنوبية والمتباعدة والاهتمام بالطوارئ والعنايات وتقوية النظام الصحي.وقال الزناتي في تصريحات أوردتها بوابة إفريقيا الإخبارية، إن مسئولية تقديم الخدمات الصحية والطبية هي مسئولية الجميع ابتداء من العاملين في قطاع الصحة إلى أكبر مسئول فيه، لذلك وجب على الجميع تحمل مسئولياتهم الأخلاقية والمهنية قبل القانونية.وشدد على أن تولي المناصب الإدارية والقيادية في القطاع على كل مستوياته سيتم وفقًا لمعايير الجودة ووفق الأفضلية ودون النظر لأي اعتبارات غير فنية، باعتبار أن هذه المرحلة مرحلة إدارة الأزمة والطوارئ وبالتالي وجب مضاعفة الجهد لإعادة السيطرة على القطاع وعدم تسهيل أي إجراء إداري أو مالي يخالف القوانين والقرارات الصادرة عن ليبيا.