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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض «تأتون من بعيد» بنادي سينما الشباب بالأسكندرية غدًا

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:48 م
تأتون من بعيد
تأتون من بعيد
محمد مجدي
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يستأنف نادي سينما الشباب بالأسكندرية الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور "فتحي عبد الوهاب" عروضه السينمائية غدآ السبت الموافق ٢٠ مارس بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية في تمام السادسة مساء.

ومن المقرر عرض الفيلم التسجيلي "تأتون من بعيد" للمخرجة "أمل رمسيس"، والذي تدور أحداثه حول عائلة فلسطينية، تشتت وافترقت عن بعضها البعض بسبب الاضطرابات التي شهدها القرن العشرين، بداية من الحرب الأهلية الإسبانية التي شارك فيها الأب في النضال ضد الفاشية، مرورًا بالحرب العالمية الثانية، وبعدها النكبة الفلسطينية ثم الحرب الأهلية اللبنانية.

وحصل فيلم «تأتون من بعيد» لأمل رمسيس على جائزة « لجنة اتحاد نقاد السينما الإفريقية»، وجائزة «الفيبريسى».بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصير.

و عقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها كل من الناقدة السينمائية" شاهندة محمد علي" والناقد السينمائي "اسلام احمد علي" لمناقشة الفيلم مع الجمهور.

يذكر أن نادى سينما الشباب بالأسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما شهريا مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.

الدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.
 

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