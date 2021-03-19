كرواتيا تسجل 1112 حالة إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في كرواتيا، اليوم الجمعة، تسجيل 1112 إصابة جديدة بفيروس"كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 255 ألفًا و619 حالة إصابة على مستوى البلاد.وأفادت وكالة أنباء (هينا) الكرواتية، في نسختها باللغة الإنحليزية، نقلًا عن فريق إدارة أزمة "كورونا"، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 5 آلاف و743 حالة عقب تسجيل 17 وفاة جديدة منذ أمس الخميس.وأضافت أيضًا أن عدد الحالات النشطة يبلغ الآن 6 آلاف و426 حالة، من بينهم 918 شخصًا يخضعون للرعاية الصحية في المستشفيات و80 آخرين تحت أجهزة التنفس الصناعي.. مُشيرة إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ 243 ألفًا و450 شخصًا فور تسجيل 785 حالة تعافي جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأجرت كرواتيا، على مدار أمس، 6 آلاف و553 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و454 ألفًا و984 اختبارًا منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن.