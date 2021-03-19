الأنبا باخوم يحتفل بعيد القديس يوسف بكنيسة الملاك ميخائيل بحدائق القبة

ترأس نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صلاة القداس الإلهي الإحتفالي بمناسبة عيد القديس يوسف بكنيسة الملاك ميخائيل للأقباط الكاثوليك بحدائق القبة، وذلك بمشاركة الأب بسكوالي راعي الكنيسة، والراهبات وشعب الكنيسة.تخلل القداس الإلهي العظة عن شعار السنة الرعوية "العائلة"، وأهمية سماع صوت الله كالقديس يوسف، وأختتم القداس الإلهي بإعطاء البركة الرسولية من نيافته للحضور.هذا واحتوي اليوم أيضًا على إحتفال نيافة الأنبا باخوم مع شعب الرعية بقرار مجلس الوزراء بتقنين الكنيسة.