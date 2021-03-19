آمون مرتضى يتفقد أعمال تطوير منشأت جهاز تعمير مطروح

تفقد اللواء مهندس أمون مرتضى أبو عمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح، جميع المنشأت التابعة لجهاز التعمير لمتابعة أعمال التطوير.ووجه رئيس جهاز التعمير بضرورة سرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة وتطوير منشأت الجهاز، والتي تضمنت "الجراج، المخازن، المباني الإدارية، مصيف العاملين بجمعيه رعايه العاملين بالجهاز المركزي للتعمير".وأشاد أمون مرتضى بأعمال إدارة الصيانة والمباني بالجهاز، وجهود الفنيين بأعمال الترميمات ورفع الكفائه المنشأت مؤكدا سرعة التنفيذ.