رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الغرف السياحية» يشيد بقرارات مجلس المنشآت الفندقية واحترامه أحكام القضاء

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:44 م
أحمد الوصيف
أحمد الوصيف
فاتن غلاب
طباعة
أشاد أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية بالقرارات التي صدرت عن مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية برئاسة ماجد فوزي، وتأكيد المجلس إلتزامه بكافة أحكام القضاء، في الدعاوى التي أقيمت لحل المجلس وتأكيد المجلس أيضا مباشرة كافة مهامة القانونية وإستمراره فى حالة انعقاد دائم حتى صدور قرار جهة الإدارة بتنفيذ الأحكام المشار إليها؛ ومساندة المجلس لكافة القرارات التى ترى الجهة الإدارية اتخاذها فى هذا الظرف الراهن ووضعها موضع التنفيذ الفاعل.

وأكد الوصيف أن القطاع السياحي بأسره يدين بالشكر لمجلس إدارة غرفة الفنادق لما بذله من جهد كبير منذ تشكيله قبل حوالي عامين للنهوض بصناعة الفندقة في مصر وحقق خطوات كبيرة في هذا الشأن.

وأضاف الوصيف أن مجلس إدارة غرفة الفنادق تحمل عبئا كبيرا الشهور الماضية لمواجهة جائحة كورونا والتخفيف من حدتها علي المشروعات الفندقية بكافة المدن السياحية بمصر.

كما ساهم المجلس يجهد كبير يستحق الشكر في التعاون مع وزارة السياحة والآثار واتحاد الغرف السياحية لوضع كافة الضوابط والإجراءات الإحترازية بالقطاع السياحي لمواجهة جائحة كورونا.. كما بذل المجلس جهدا مضاعفا لمتابعة تطبيق تلك الإجراءات بكافة المنتجعات والفنادق والقري السياحية بمصر.

وأوضح الوصيف ان تلك الجهود ساهمت في زيادة عدد المنشآت الفندقية الجاهزة لاستقبال السائحين رغم جائحة كورونا، كما ساهمت في إشادة كافة المنظمات السياحية العالمية بالجهود المصرية بالفنادق والمنتجعات لمواجهة الجائحة، كما أشاد بجهد المجلس في الإعداد والتجهيز لمبادرة شتى في مصر لتشجيع السياحة الداخلية والتي ساهمت في زيادة الإشغالات الفندقية خاصة في صعيد مصر خلال الأسابيع الماضية.

وأكد الوصيف أن مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية يساند كافة القرارات التي سوف تتخذها الجهة الإدارية فيما يخص غرفة الفنادق كما سيقدم كافة أوجه الدعم والمساندة الي الغرفة خلال الفترة المقبلة.

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 19-3-2021

نص أقوال المتستر على «متحرش المعادي»: «قالي إنه متخانق مع مراته»

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي الترم الأول 2021 موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج

موعد عيد الفطر 2021 وأول أيام شهر رمضان


الصور

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى أبنوب والفتح

image description

محافظ أسيوط يفتتح مسجد عباد الرحمن ببني عدي القبلية

image description

إزالة مخالفات بناء في دمياط

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى بسبب الطقس السيئ

image description

ضمن مبادرة حياة كريمة.. محافظ أسيوط يتفقد قافلة طبية مجانية

الأكثر قراءة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

إنفوجراف

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

جحافل من الفئران تغزو مناطق واسعة في شرق أستراليا

بريطانيا تدرس إصدار «شهادة لقاح كورونا» لاستئناف الفعاليات الرياضية

فنلندا تحتفظ بلقب أسعد مكان على وجه الأرض رغم الجائحة

موعد عيد الفطر 2021 وأول أيام شهر رمضان

أيام زمان

حكاية أشهر حوادث التحرش في مصر

«من أول لقطة».. أسرار ارتباط يسرى نصرالله بعالم السينما

«وعد بيليه».. كيف مسح الجوهرة السوداء دموع أبيه والبرازيل؟

انطوائي من جيل محتشم.. شائعات وأزمات في حياة عمرو دياب

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «١-٢»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة «3-3»
ماجد حبته
توابع الهستيريا الأمريكية
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (كيف تري المرأة نفسها 2)
المزيد

الثقافة

شاكر عبد الحميد: لا يصح أن نقول عن الأعلى للثقافة «مجلس العواجيز»

«القاهرة الساحرة» أحدث معارض الفنان جمال مليكة بجاليري الكحيلة

تنفيذا لتوجيهات وزيرة الثقافة.. الأوبرا المصرية بـ 18 حفلا في 9 محافظات

صلاح بيصار ناعيا شاكر عبد الحميد: ستظل بيننا بتواضعك وجمال شخصيتك