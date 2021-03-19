زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جنوب غرب الصين

ضرب زلزال بقوة 1ر6 درجة اليوم الجمعة، على مقياس ريختر مدينة "ناغتشو" في منطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غرب الصين، دون ورود أنباء فورية حول وقوع خسائر بشرية أو مادية.وذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل في بيان اليوم، أنه تم تحديد مركز الزلزال على عمق عشرة كيلومترات في مدينة "ناغتشو"، وتم تسجيله الساعة 2:11 عصرا (بتوقيت بكين).وأطلقت سلطات المنطقة استجابة طارئة، وتم إرسال فريق يضم رجال إنقاذ من الإدارة المحلية للحرائق والأمن العام إلى مركز الزلزال.