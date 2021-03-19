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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القاهرة: مبادرة جمل مدينتك تأتي لتعميق قيم الولاء لدى الشباب

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:43 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اصطفاف ١٠٠٠ شاب وفتاة من مراكز الشباب والكشافة والجوالة أمام ديوان عام محافظة القاهرة بعابدين لبدء انطلاق فعاليات مبادرة "جمل مدينتك" والتى تنظمها محافظة القاهرة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وينفذها الشباب في الفترة من ١٩ مارس حتى ٥ أبريل في جميع شوارع وميادين العاصمة القريبة من مراكز الشباب بالمحافظة.

وتهدف المبادرة التي يشارك فيها ٥٠٠٠ شاب وفتاة إلى تجميل بعض الميادين والشوارع القريبة من مراكز الشباب بطلاء الأرصفة وتنظيف الشوارع ورفع المخلفات بمحيط ٢.٥ كم لكل مركز شباب وإزالة التشوهات عن الجدران ووضع بانرات للتعريف بأبرز المشروعات القومية للدولة المصرية قديمًا وحديثًا.

كما شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الأعمال التى يقوم بها شباب المبادرة فى منطقة وسط المدينة والقاهرة الخديوية، وتابع عبر الفيديو كونفرانس بدء اعمال المبادرة فى كافة أحياء العاصمة.

وأكد محافظ القاهرة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يضع الاهتمام بتأهيل الشباب وتمكينهم على رأس أولويات الدولة باعتبارهم نواة المستقبل مشيرًا إلى أن المبادرة تأتى فى إطار تفعيل دور الشباب واستثمار حماسهم وإبداعاتهم في خدمة المجتمع بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعميق قيم الولاء والانتماء لديهم.

وأشاد محافظ القاهرة بدور وزارة الشباب والرياضة فى تفعيل هذه المبادرات فى أنحاء الجمهورية كما أشاد بعمل الشباب المشاركين فى المبادرة ورغبتهم في الاستفادة من طاقاتهم في القيام بأعمال إيجابية وبناءة تستهدف خدمة المجتمع باعتبارهم قادة المستقبل.

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالمتابعة المستمرة للحملة وتذليل أي صعوبات تواجه القائمين عليها.

وأشار الدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة إلى أنه تم توفير كافة الأدوات المطلوبة والخامات اللازمة لأعمال الدهانات والرسم على الحوائط والمعدات الخاصة بأعمال النظافة للمساهمة في الحملة.

وأضاف مديرية الشباب والرياضة أن جميع مراكز الشباب على مستوى القاهرة والبالغ عددها ٧٦ مركزًا تشارك فى هذه المبادرة.

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