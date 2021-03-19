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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السفير البابوي ببيروت: لابد من التوصل لحل سريع لمسألة تشكيل الحكومة

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:42 م
جريدة الدستور
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أكد السفير البابوي في بيروت المونسنيور جوزيف سبيتري، أهمية أن يتوصل السياسيون اللبنانيون إلى حل سريع لمسألة تشكيل الحكومة الجديدة والعمل على إجراء الإصلاحات ومكافحة الفساد.

جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير البابوي عقب لقاء مع الرئيس اللبناني ميشال عون ظهر اليوم، حيث أكد حرص الفاتيكان على دعم جميع المبادرات الرامية إلى حل الأزمة اللبنانية.

وأشار إلى أهمية الحوار كقاعدة من أجل التوصل لحلول للمشاكل والأزمات، وأن هذا المبدأ لطالما يشدد عليه البابا فرنسيس، وتضمنته وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في الإمارات العربية المتحدة.

وقال إنه لم يتحدد حتى الآن موعد زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان، وأن الأمر لا يزال في طور الإعداد له، لافتا إلى أن الفاتيكان يحرص على استمرارية تقديم المساعدات إلى لبنان من إعادة إعمار للمستشفيات المتضررة جراء انفجار ميناء بيروت البحري ومساعدة المؤسسات التعليمية والمواطنين اللبنانيين، وأن هناك تفكيرا في إرسالة كميات من الأدوية في ظل النقص الحاد فيها.

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