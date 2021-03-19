«مستثمري طابا» تشيد بدور الطريق الأوسط في تنشيط السياحة

قال المهندس سامي سليمان عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري طابا نويبع، إن محافظ جنوب سيناء بذل مجهودا عظيما لإقامة احتفال أمس على أرض طابا بحضور عدد من الوزراء وقيادات الجيش، والقيادات الشعبية.وأضاف سليمان لـ"الدستور"، أن منطقة طابا موقعها متميز جدًا فهي من أجمل الأماكن الطبيعية والسياحية في مصر، حيث تتمتع بأنواع نادرة من الأسماك والشعب المرجانية والتي تجعلها من أفضل البلدان للغطس، مؤكدًا ان الدولة اهتمت بتطوير المنطقة خلال الفترة الماضية من خلال اعطاء المستثمرين أراضي وتدشين منشأت سياحية عليها وبدأنا بالفعل نعمل.وأشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري طابا نويبع، بتطوير الطريق الأوسط مابين القاهرة وطابا وسرعته، مؤكدًا انه ساعد على تنشيط حركة السياحة الداخلية.