ليبيا تسجل 1134 إصابة جديدة بكورونا و52 وفاة

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1134 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 915 حالة شفاء جديدة، و52 حالة وفاء جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.وأفاد المركز في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية بأن الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا ارتفعت إلى 150 ألفًا و341 حالة، و137 ألفًا و73 متعافي، فيما بلغت حالات الوفاة 2487.