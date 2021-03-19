كنيسة القديسة تريزا بالمحلة الكبرى تجتمع لصلاة «درب الصليب»

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون البطريركية، إن هناك اجتماعًا عقد بكنيسة القديسة تريزا بالمحلة الكبرى لصلاة درب الصليب، بحضورأفراد من الشعب الكاثوليكي.وأشار الأنبا باخوم، في بيان له، إلى أن الكنيسة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع.ونشأت رياضة درب الصليب في دير الآباء الفرنسيسكان بالقدس، وفي سنة ١٦٩٤م منحها قداسة البابا أنشنسيوس الثاني عشر، الغفرانات العديدة التي يمكن اكتسابها عند زيارة الأماكن المقدسة.في سنة ١٧٢٦م عمم قداسة البابا بندكتوس الثالث عشر هذه المنحة، وأصبح من الممكن القيام بصلوات درب الصليب أمام مراحل مكرسة خصيصا لهذه الغاية في أي كنيسة، ويمكن تخصيص هذه الغفرانات لنية الأنفس المطهرية.ويشترط لإكتسابها أن يكون النفس في حالة النعمة، وأن تتأمل في مراحل آلام السيد المسيح مع الانتقال الفعلي مع موضوع إلى آخر، على أنه يكفي؛ نظرًا لضيق المكان، تغير الوضع وقوفا أو ركوعا عند تغير المرحلة مع الاتجاه نحوها.