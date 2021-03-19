منال سلامة تنعى رائد لبيب: أحد ضحايا التجاهل

نعت الفنانة منال سلامة المخرج الراحل رائد لبيب، بكلمات أظهرت حبًا شديدًا للراحل وذلك بعد وفاته صباح اليوم، بأحد مستشفيات القاهرة.وعلقت منال سلامة على الصورة التي نشرتها عبر حسابها بموقع "فيسبوك" قائلة: "الله يرحمك يا أستاذ رائد لبيب.. كان من المخرجين اللي اشتغلت معاهم.. كان محترم ودقيق وخفيف الظل.. وأحد ضحايا التجاهل".وأعلنت نقابة المهن السينمائية أن صلاة الجنازة على المخرج رائد لبيب ستكون بعد صلاة العصر من مسجد السيدة عائشة، وبعدها سيُدفن الفقيد بمدافن الأسرة بالسيدة عائشة.