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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فاروق حسني: شاكر عبد الحميد أثرى الحياة الثقافية بفكره وخُلقه الرفيع

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:35 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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نعى الفنان فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، الذى رحل عن عالمنا مساء أمس، بعد أيام من معاناته مع فيروس كورونا.

وقال الفنان فاورق حسنى على صفحته الخاصة على "فيس بوك": "أنعى بمزيد من الحزن والأسى الصديق العزيز والمفكر الكبير معالى الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، كان قامة كبيرة للثقافة أثرى الحياة الثقافية والأدبية في مصر والعالم العربي بفكره وعلمه وخُلقه الرفيع".

وأضاف فاروق حسنى "أدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا ويلهم أسرته وأصدقائه وتلامذته ومحبيه الصبر والسلوان".

وتوفى الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، مساء أمس، وذلك بعد معاناته مع فيروس كورونا، وانتقاله إلى إحدى المستشفيات فى الجيزة.

ويعد الدكتور شاكر عبد الحميد، واحدا من أبرز المثقفين المصريين، وتحمل مؤلفاته خصوصية، ونظرة موسوعية للعلوم والفنون، وله حصور قوى فى الوسط الثقافى.

والدكتور شاكر عبد الحميد من مواليد 20 يونيو 1952 بأسيوط بصعيد مصر، عمل أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للثقافة ثم تولى منصب وزير الثقافة بوزارة كمال الجنزورى فى ديسمبر 2011، وهو أستاذ لعلم نفس الإبداع - أكاديمية الفنون المصرية.

حائز على جوائز عديدة "جائزة شومان للعلماء العرب الشبان فى العلوم الإنسانية والتى تقدمها مؤسسة عبد الحميد شومان بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 1990، جائزة الدولة للتفوق فى العلوم الاجتماعية – مصر – 2003، جائزة الشيخ زايد للكتاب فى مجال الفنون -2012 عن كتاب الفن والعرابة.

والدكتور شاكر عبدالحميد، تولى منصب وزير الثقافة بوزارة الدكتور كمال الجنزوري في عام 2011، وقد شغل العديد من المناصب منها: «أستاذ لعلم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون ونائبا سابقًا لرئيس الأكاديمية من عام 2003 حتى عام 2005، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، مديرًا لبرنامج تربية الموهوبين، أستاذًا بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي بالبحرين من عام 2005 حتى عام 2011»، وله مساهمات عديدة في النقد الأدبي والتشكيلي أيضًا.

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