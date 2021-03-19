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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

زيارة مصابي حريق العبور ولقاء الجمعيات الأجنبية.. نشاط التضامن فى أسبوع

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:34 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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نشاط مكثف شهدته وزارة التضامن الاجتماعى على مدى السبعة أيام الماضية، حيث شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الاصطفاف السنوى الأول لجمعية الهلال الأحمر المصرى، كما زارت مصابى حريق العبور، وأطلقت برنامج التربية الأسرية الإيجابية، كما عقدت لقاءين منفصلين مع ممثلى الجمعيات الاهلية المحلية والأجنبية العاملة فى مصر، واختتمت نشاطها الأسبوعى بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، نستعرض فى التقرير أبرز أحداث أنشطة وزارة التضامن الاجتماعى فى أسبوع:-

- حضور الاصطفاف السنوي الأول للهلال الأحمر بمشاركة أكثر من ثلاثمائة متطوع.

- زيارة مصابي حريق العبور.

- المشاركة في احتفالية "رحلة البر" للداعية الراحلة عبلة الكحلاوي.

- إطلاق برنامج التربية الأسرية الإيجابية بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

- استقبال المعيد عبدالله أحد أبناء دور رعاية الأيتام.

- لقاء مع ممثلى ٧٧ جمعية أهلية للتعريف باللائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي.

- لقاء ممثلى 59 منظمة أجنبية لتوفيق أوضاعهم فى مصر.

- توقيق بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير.

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