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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مياه القناة: نجاح حملة تطهير شبكات الصرف الصحي

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:33 م
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، نجاح تنفيذ خطة الحملة المكبرة لعمليات الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي للقضاء علي المناطق الساخنة، ومستمرون في تطهير جميع شبكات الصرف الصحي دون توقف لرفع كفاءتها حتى تستوعب أي زيادة متوقعة، وذلك باستخدام سيارات النافورى، والكباش، بالإضافة الي تركيب أغطية للبلاعات الصرف وأحكام وضعها لعدم تكرار سرقتها.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم الانتهاء من أعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي بمدينة القنطرة غرب، وذلك بطول 3008 مترا، وذلك تحت أشراف مباشر من المهندس محمد ماضي رئيس منطقة القنطرة، واستمرار جميع عمليات الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي بمدينة التل الكبير، والمناطق المجاورة المخدومة بخدمات الصرف الصحي، وذلك تحت أشراف مباشر من الدكتور وائل عبد المنعم رئيس منطقة التل، حيث تم استخراج كميات كبيرة من الرواسب، ورمال ومُخلَّفات ومواد صلبة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أننا مستمرون فى الحملة الموسعة لتطهير جميع شبكات الصرف الصحى فى محافظات القناة الثلاث، "السويس والإسماعيلية وبورسعيد"، والتى تشمل جميع المناطق الساخنة، وذلك للقضاء على مشكلة الطفوحات المستمرة، الناتجة عن سوء استخدام الشبكات والضغط الزائد عليها نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني، وإلقاء المخلفات فى غرف التفتيش.

وناشد اللواء عبد الحميد عصمت، المواطنين فى محافظات القناة الثلاثة " بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، بعدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة فى غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف ويسبب طفوحات للمياه وحفاظا على شبكة الصرف الصحي، وإطالة عمرها الافتراضي واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى فى ظل الزيادة المستمرة فى عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

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