«المناسترلي»: الحكومة جادة في جذب الاستثمارات الأجنبية

قال المهندس إبراهيم المناسترلي، المصفي العام لشركة القومية للأسمنت - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن عرض تطوير شركة الحديد والصلب المصرية فرصة جيدة للغاية لجذب الاستثمار الأجنبي في ظل أزمة كورونا.وأضاف "المناسترلي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أن تطوير الحديد والصلب المصرية سيساهم في دعم الصناعة المحلية والعمل علي زيادة حجم الصادارات المصرية في الخارج.وأشار إلى أن مشروع التطوير سيعمل على جذب استثمارات أجنبية لمصر في ظل توجه الدولة الحالي لجذب الاستثمارات الأجنبية.وأوضح أنه من المهم العمل على جذب الاستثمارات العالمية في إطار توفير فرص عمل جديدة للشباب ودعم الصناعة الوطنية.