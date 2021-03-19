«شرم الشيخ للمسرح» ينعى رحيل شاكر عبد الحميد

تنعى إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، الذى غيبه الموت مساء أمس الخميس 18 مارس عن عمر يناهز 69 عاما.وقال الفنان والمخرج مازن الغرباوي، رئيس المهرجان: رحيل الأستاذ الدكتور شاكر عبد الحميد خسارة كبيرة للوسط الثقافي والفني والأكاديمي في مصر والوطن العربي، نحن اليوم نودع رمز من رموز الفكر والفن والإدارة والثقافة والموهبة، حيث كان ملهم لكثير من تلامذته، وصاحب شخصية متفردة على مستوى الفكري والثقافي والفني ولديه مشروع، وبرحيله فقدنا علم من أعلام الثقافة، وأتمنى من الله أن يصبرنا على فراقه.ومن جانبها أعربت الدكتورة إنجي البستاوي، مدير المهرجان، عن حزنها قائلة: فقدت الثقافة العربية والمصرية واحدا من أهم مفكريها وعلماءها الأجلاء، والذي أثرى المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات والمترجمات المهمة في مجال علم النفس الإبداعي. وفقدت أكاديمية الفنون المصرية أستاذا جليلا وواحدا من أعمدتها.. وفقدنا نحن تلاميذه أبا، سندا، داعما، إنسانا لا يعوض وقلما يأتي الزمان بمثله.. وداعا أستاذي.يذكر أن الدكتور شاكر عبد الحميد سليمان من مواليد 20 يونيو 1952 بأسيوط بصعيد مصر، حاصل على درجة الدكتوراه تخصص علم نفس الإبداع من جامعة القاهرة، عمل أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للثقافة ثم تولى منصب وزير الثقافة بوزارة الدكتور كمال الجنزوري في 2011، أستاذ لعلم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون ونائبا سابقًا لرئيس الأكاديمية كما شغل منصب عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، عمل مديرًا لبرنامج تربية الموهوبين واستاذا بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي (مملكة البحرين 2005 - 2011)، متخصص في دراسات الإبداع الفني والتذوق الفني لدى الأطفال والكبار وله مساهمات في النقد الأدبي والتشكيلي أيضًا.