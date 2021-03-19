رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«شرم الشيخ للمسرح» ينعى رحيل شاكر عبد الحميد

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:32 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
طباعة
تنعى إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، الذى غيبه الموت مساء أمس الخميس 18 مارس عن عمر يناهز 69 عاما.

وقال الفنان والمخرج مازن الغرباوي، رئيس المهرجان: رحيل الأستاذ الدكتور شاكر عبد الحميد خسارة كبيرة للوسط الثقافي والفني والأكاديمي في مصر والوطن العربي، نحن اليوم نودع رمز من رموز الفكر والفن والإدارة والثقافة والموهبة، حيث كان ملهم لكثير من تلامذته، وصاحب شخصية متفردة على مستوى الفكري والثقافي والفني ولديه مشروع، وبرحيله فقدنا علم من أعلام الثقافة، وأتمنى من الله أن يصبرنا على فراقه.

ومن جانبها أعربت الدكتورة إنجي البستاوي، مدير المهرجان، عن حزنها قائلة: فقدت الثقافة العربية والمصرية واحدا من أهم مفكريها وعلماءها الأجلاء، والذي أثرى المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات والمترجمات المهمة في مجال علم النفس الإبداعي. وفقدت أكاديمية الفنون المصرية أستاذا جليلا وواحدا من أعمدتها.. وفقدنا نحن تلاميذه أبا، سندا، داعما، إنسانا لا يعوض وقلما يأتي الزمان بمثله.. وداعا أستاذي.

يذكر أن الدكتور شاكر عبد الحميد سليمان من مواليد 20 يونيو 1952 بأسيوط بصعيد مصر، حاصل على درجة الدكتوراه تخصص علم نفس الإبداع من جامعة القاهرة، عمل أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للثقافة ثم تولى منصب وزير الثقافة بوزارة الدكتور كمال الجنزوري في 2011، أستاذ لعلم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون ونائبا سابقًا لرئيس الأكاديمية كما شغل منصب عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، عمل مديرًا لبرنامج تربية الموهوبين واستاذا بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي (مملكة البحرين 2005 - 2011)، متخصص في دراسات الإبداع الفني والتذوق الفني لدى الأطفال والكبار وله مساهمات في النقد الأدبي والتشكيلي أيضًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات

ننشر رابط نتيجة اولى وثانية ثانوي اليوم 2021

كواليس قتل مدرسة في «كمبوند شهير»

حقيقة بيع الموانئ والمطارات المصرية لجهات أجنبية


الصور

image description

إزالة مخالفات بناء في دمياط

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى بسبب الطقس السيئ

image description

ضمن مبادرة حياة كريمة.. محافظ أسيوط يتفقد قافلة طبية مجانية

image description

«الدستور» في رحلة لتدريب الصقور (صور)

image description

محمد نور الدين عميدًا لكلية الزراعة بجامعة دمياط

الأكثر قراءة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

إنفوجراف

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

جحافل من الفئران تغزو مناطق واسعة في شرق أستراليا

بريطانيا تدرس إصدار «شهادة لقاح كورونا» لاستئناف الفعاليات الرياضية

فنلندا تحتفظ بلقب أسعد مكان على وجه الأرض رغم الجائحة

موعد عيد الفطر 2021 وأول أيام شهر رمضان

أيام زمان

حكاية أشهر حوادث التحرش في مصر

«من أول لقطة».. أسرار ارتباط يسرى نصرالله بعالم السينما

«وعد بيليه».. كيف مسح الجوهرة السوداء دموع أبيه والبرازيل؟

انطوائي من جيل محتشم.. شائعات وأزمات في حياة عمرو دياب

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «١-٢»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة «3-3»
ماجد حبته
توابع الهستيريا الأمريكية
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (كيف تري المرأة نفسها 2)
المزيد

الثقافة

تنفيذا لتوجيهات وزيرة الثقافة.. الأوبرا المصرية بـ 18 حفلا في 9 محافظات

غزل المحلة للموسيقى العربية تبهر جمهور المركز الثقافي بطنطا

الخميسي: «الباب المغلق» محاولة لرصد الخطر المحدق بالوحدة الوطنية

الأعلى للثقافة ينظم الأمسية الـ11 للاحتفال بالعلاقات المصرية الألمانية