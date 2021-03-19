اعتماد مركز الحساب العلمي بكلية تجارة طنطا لاختبارات IELTS العالمية

أعلن الدكتور هانى الشامى عميد كلية التجارة بجامعة طنطا، اليوم الجمعة، عن اعتماد مركز الحساب العلمي بالكلية، لاختبارات IELTS العالمية لأول مرة على مستوى الدلتا.وأوضح عميد الكلية، أن المركز يعد الثالث على مستوى الجمهورية، بعد مركزي القاهرة والإسكندرية المعتمد من IDP international بأستراليا.وأشار الدكتور إبراهيم الأطروش مدير المركز، أن الاعتماد يعد إضافة جديدة تضاف إلى رصيد الكلية، ويأتي تكليلًا للجهود المبذولة من قبل جميع العاملين، مؤكدًا أن الاختبارات ستبدأ يوم 28 مارس 2021 ويليها 1 أبريل 2021.