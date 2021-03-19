إزالة مخالفات بناء في دمياط

تحركت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة حازم حواس لإزالة التعديات ومخالفات البناء، حيث تم إزالة شدة خشبية مخالفة بمنطقة المغاربة التابعة للوحدة المحلية بالخياطة، وذلك بتنفيذ إيمان موسى رئيس الوحدة المحلية والإدارة الهندسية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.كما تم إزالة شدة خشبية مخالفة لدور ثاني علوي مخالف بقرية طبل التابعة للوحدة المحلية بالخيانة، وذلك بتنفيذ إيمان موسى رئيس الوحده المحلية والإدارة الهندسية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.