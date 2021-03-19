السيطرة على حريق بفندق ببورسعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بورسعيد؛مساء اليوم الجمعة، من السيطرة حريق بالدور الأخير بفندق اسكندرية بشارعى الغورى وحارة البوصيري نتيجة ماس كهربائي وأسفر الحريق عن اشتعال النيران ببعض الأثاث، بدائرة قسم شرطة العرب.كان العقيد محمد حمدان مدير إدارة الحماية المدنية والمقدم هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء ببورسعيد؛ قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب عقار مكون حريق بالدور الأخير بفندق اسكندرية بشارعى نتيجة ماس كهربائي وأسفر الحريق عن اشتعال النيران ببعض الأثاث.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران قبل انتشارها في المساكن المجاورة وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات؛ ورجحت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي.وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد.