الجيش اليمني يحرر مناطق جنوب تعز ويصد هجومًا للحوثيين

حررت قوات الجيش الوطني اليمني جبل جاشع الاستراتيجي بالكامل وعددًا من المواقع في محيط مديرية حيفان جنوب تعز.وأكد مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن قوات الجيش الوطني استكملت تطهير وتأمين جبل جاشع الاستراتيجي وتبة مخادرة وعدد من المواقع.. مشيرًا إلى أن المواجهات أسفرت عن مصرع 4 من عناصر المليشيات وأصيب 6 آخرون.وفي جبهة مدارات غرب المدينة تصدى الجيش الوطني لهجوم للمليشيات، وكبدهم خسائر كبيرة بالأرواح وإحراق طقم عسكري للمليشيات ومقتل من كانوا على متنه ولاذ من تبقى منهم بالفرار.