حبس عاطل لحيازته 60 طربه حشيش بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 60 طربة حشيش بقصد ترويجها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.وتلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذا دائرة قسم شرطة العامرية ثان.وتم عمل كمين والقي القبض على المتهم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار بها على عملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.