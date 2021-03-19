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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

توقعات بموافقة وكالة الأدوية الأوروبية على لقاح «سبوتنيك V» منتصف مايو

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:25 م
سبوتنيك
سبوتنيك
ا ش ا
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كشف مصدر مطلع أن ممثلي وكالة الأدوية الألمانية ابدوا الاستعداد للمساعدة في استكمال وثائق تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه في حال اتمام الوثائق فان موافقة وكالة الأدوية الأوروبية على اللقاح الروسي ستكون بعد شهرين.

وقال المصدر لوسائل إعلام روسية اليوم الجمعة:"خلال الاجتماع الطارئ للجنة المعنية بشؤون الصحة في البوندستاج (البرلمان الألماني) يوم أمس، أعلن ممثلو معهد بول إيرليش أنهم مستعدون لدعم روسيا في استكمال بعض الوثائق لصالح وكالة الأدوية الأوروبية".

وأضاف المصدر:" أن لقاح "سبوتنيك V" قد تتم الموافقة عليه من قبل وكالة الأدوية الأوروبية بعد شهرين، أي في النصف الثاني من شهر مايو القادم، اذا جهز كل شيء.

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