حريق محدود بغرفة وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى الفشن المركزى ببنى سويف

اندلع حريق محدود، اليوم الجمعة، بأحد غرف وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى الفشن المركزى جنوب محافظة بنى سويف.وانتقل الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور أحمد بغدادى، مدير إدارة العلاجي بمديرية الصحة، والدكتور محمود حسين، مدير إدارة الطوارئ، إلى مستشفى الفشن المركزى لمتابعة الواقعة.ولم يسفر الحريق عن أى خسائر في الأرواح، وتبين من المعاينة الأولية، أن المركز مغلق، اليوم الجمعة، لعدم وجود أى مرضى بداخله، حيث إن المركز يعمل من السبت إلى الخميس، فيما تتم الآن معاينة الوحدة وإصلاح أى أعطال بها لاستقبال الحالات التى تتلقى جلسات الغسيل الكلوى.