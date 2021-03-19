أحمد حسن يطرح «الاحتياج»

طرح المطرب الشاب أحمد حسن أجدد أغانيه والتى تحمل اسم« الاحتياج» على طريقة الفيديو كليب،وذلك على جميع المنصات الإلكترونية، وموقع أنغامي، وموقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب".أغنية " الإحتياج "من كلمات الشاعرة سلمى رشيد،ألحان أحمد على،توزيع شادى ديفيد،وأعرب "حسن" عن بالغ سعادته للنجاح الذي حققة الفيديو كليب فور طرحه، مشيرًا إلى أن الأغنية بمثابة علامة فارقة في مسيرته ومشواره الفني.يشار أن " أحمد حسن " قد طرح أولى أغنياته بطريقة " فيديو كليب"، والتي تحمل أسم " إبدأ يومك " وقد حققت نجاحًا كبيرا، وهي من كلمات أحمد حسن،ألحان أحمد علي، وتوزيع أحمد علي وشادى ديفيد، جيتار أندروا ماهر، تصوير محمد أبو الحسن وإخراج أحمد حسن.