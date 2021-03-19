مستوطنون يقتحمون منازل الفلسلطينيين ويحرقون ممتلكاتهم بالقدس

اعتدي مستوطنون إسرائيليون صباح اليوم الجمعة، على الفلسطينيين وممتلكاتهم شمال غرب القدس المحتلة.واقتحمت مجموعة من المستوطنين قرية بيت إكسا، واعتدت على ممتلكات الفلسطينيين وأحرقت سيارتين جنوبها، وفقا لوكالة وفا.وتقتحم مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين البلدات والقرى الفلسطينية بشكل يومي وتعتدي على الفلسطينيين وتخرب ممتلكاتهم تحت حماية قوات الاحتلال بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.