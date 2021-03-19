افتتاح 8 مساجد بتكلفة 17 مليون جنيه في كفر الشيخ

افتتح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني، مدير عام الدعوة، ومديري إدارات الأوقاف، 8 مساجد جديدة تم تجهيزها بالجهود الذاتية، بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.حيث تم افتتاح مسجد الحفير بقرية 7 التابعة لمركز الحامول، ويقع المسجد على مساحة 669 مترًا بتكلفة 3 ملايين و105 ألف جنيه، ومسجد الرحمة زهران بقرية الفتح التابعة لمركز مطوبس، بتكلفة 154 مترًا، بتكلفة 770 ألف جنيه، كما سيتم افتتاح مسجد أحمد سلامة بقرية العباسية التابعة لمركز الرياض،يقع على مساحة 208.26 مترًا،بتكلفة مليون و41 ألف و300 جنيه.كما تم افتتاح مسجد فتح الله سيد أحمد بعزبة السقا بالرياض شرق، على مساحة 259.57 مترًا، بتكلفة مليون و297 ألف و850 جنيها، ومسجد الدوار الكبير بعزبة الدوار تبع السحايت بمركز الحامول، على مساحة 450 مترًا بتكلفة 2 مليون و250 ألف جنيه، ومسجد الشيخة صالحة- بعزبة سلام التابعة لمركز مطوبس، يقع على مساحة 830 مترًا بتكلفة 4 ملايين و150 ألف جنيه، ومسجد حسين وهبة راغب بقرية محي بك بمركز دسوق، على مساحة 360 مترًا،بتكلفة مليون و800 ألف جنيه،ومسجد الرحمة بقرية المرابعين التابعة لمركز كفر الشيخ، ويقع المسجد على مساحة 750 مترًا،بتكلفة 3 ملايين و200 ألف جنيه.وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ تم افتتاح 8 مساجد بالجهود الذاتية بقرى المحافظة،مؤكدا أن مصر تهتم ببناء وإعمار المساجد بالعزب والقرى والمدن، وسيتم افتتاح عدد آخرمن المساجد ما بين إحلال وتجديد ومساجد جديدة بقرى المحافظة خلال الأسابيع المقبلة.وأكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن موضوع الخطبة الموحدة دار عن «الحق في القرآن الكريم وتطبيقاته في حياتنا"، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم والسنة النبوية تحدثا عن الحق حديثا وافيًا، لما له من دور بارز في استقامة الحياة وضبط موازينها،وأن من أهم الحقوق، حق المال، والميراث، والجوار، الوالدين وحق الأبناء، مشيرًا إلى أننا في حاجة إلى الوعي بأهمية الحق وإتباعه استعدادا ليوم الحق يوم لقاء الحق سبحانه وتعالى.