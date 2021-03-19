رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح 8 مساجد بتكلفة 17 مليون جنيه في كفر الشيخ

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:19 م
افتتاح مساجد
افتتاح مساجد
عمرو الشامي
طباعة
افتتح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني، مدير عام الدعوة، ومديري إدارات الأوقاف، 8 مساجد جديدة تم تجهيزها بالجهود الذاتية، بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

حيث تم افتتاح مسجد الحفير بقرية 7 التابعة لمركز الحامول، ويقع المسجد على مساحة 669 مترًا بتكلفة 3 ملايين و105 ألف جنيه، ومسجد الرحمة زهران بقرية الفتح التابعة لمركز مطوبس، بتكلفة 154 مترًا، بتكلفة 770 ألف جنيه، كما سيتم افتتاح مسجد أحمد سلامة بقرية العباسية التابعة لمركز الرياض،يقع على مساحة 208.26 مترًا،بتكلفة مليون و41 ألف و300 جنيه.

كما تم افتتاح مسجد فتح الله سيد أحمد بعزبة السقا بالرياض شرق، على مساحة 259.57 مترًا، بتكلفة مليون و297 ألف و850 جنيها، ومسجد الدوار الكبير بعزبة الدوار تبع السحايت بمركز الحامول، على مساحة 450 مترًا بتكلفة 2 مليون و250 ألف جنيه، ومسجد الشيخة صالحة- بعزبة سلام التابعة لمركز مطوبس، يقع على مساحة 830 مترًا بتكلفة 4 ملايين و150 ألف جنيه، ومسجد حسين وهبة راغب بقرية محي بك بمركز دسوق، على مساحة 360 مترًا،بتكلفة مليون و800 ألف جنيه،ومسجد الرحمة بقرية المرابعين التابعة لمركز كفر الشيخ، ويقع المسجد على مساحة 750 مترًا،بتكلفة 3 ملايين و200 ألف جنيه.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ تم افتتاح 8 مساجد بالجهود الذاتية بقرى المحافظة،مؤكدا أن مصر تهتم ببناء وإعمار المساجد بالعزب والقرى والمدن، وسيتم افتتاح عدد آخرمن المساجد ما بين إحلال وتجديد ومساجد جديدة بقرى المحافظة خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن موضوع الخطبة الموحدة دار عن «الحق في القرآن الكريم وتطبيقاته في حياتنا"، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم والسنة النبوية تحدثا عن الحق حديثا وافيًا، لما له من دور بارز في استقامة الحياة وضبط موازينها،وأن من أهم الحقوق، حق المال، والميراث، والجوار، الوالدين وحق الأبناء، مشيرًا إلى أننا في حاجة إلى الوعي بأهمية الحق وإتباعه استعدادا ليوم الحق يوم لقاء الحق سبحانه وتعالى.

موضوعات متعلقة

حقيقة بيع الموانئ والمطارات المصرية لجهات أجنبية

نص أقوال المتستر على «متحرش المعادي»: «قالي إنه متخانق مع مراته»

ننشر رابط نتيجة اولى وثانية ثانوي اليوم 2021

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني


الصور

image description

إزالة مخالفات بناء في دمياط

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى بسبب الطقس السيئ

image description

ضمن مبادرة حياة كريمة.. محافظ أسيوط يتفقد قافلة طبية مجانية

image description

«الدستور» في رحلة لتدريب الصقور (صور)

image description

محمد نور الدين عميدًا لكلية الزراعة بجامعة دمياط

الأكثر قراءة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

إنفوجراف

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

جحافل من الفئران تغزو مناطق واسعة في شرق أستراليا

بريطانيا تدرس إصدار «شهادة لقاح كورونا» لاستئناف الفعاليات الرياضية

فنلندا تحتفظ بلقب أسعد مكان على وجه الأرض رغم الجائحة

موعد عيد الفطر 2021 وأول أيام شهر رمضان

أيام زمان

حكاية أشهر حوادث التحرش في مصر

«من أول لقطة».. أسرار ارتباط يسرى نصرالله بعالم السينما

«وعد بيليه».. كيف مسح الجوهرة السوداء دموع أبيه والبرازيل؟

انطوائي من جيل محتشم.. شائعات وأزمات في حياة عمرو دياب

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «١-٢»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة «3-3»
ماجد حبته
توابع الهستيريا الأمريكية
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (كيف تري المرأة نفسها 2)
المزيد

الثقافة

تنفيذا لتوجيهات وزيرة الثقافة.. الأوبرا المصرية بـ 18 حفلا في 9 محافظات

غزل المحلة للموسيقى العربية تبهر جمهور المركز الثقافي بطنطا

الخميسي: «الباب المغلق» محاولة لرصد الخطر المحدق بالوحدة الوطنية

الأعلى للثقافة ينظم الأمسية الـ11 للاحتفال بالعلاقات المصرية الألمانية