استطلاع "معاريف": تعادل بين الكتلة المؤيدة لنتنياهو ومعارضيه

قبل الانتخابات الإسرائيلية بأربعة أيام، تبين من استطلاعات الرأي الأخيرة التي نُشرت أمس الخميس أن هناك شبه تعادل بين المعسكر الداعم لنتنياهو والمعارض له. وبدوره صرح رئيس حزب كاحول لافان "أزرق أبيض" بيني جانتس بأنه لن ينسحب من التنافس.وحسب استطلاع نشرته صحيفة «معاريف»، فإنه لو أجريت الانتخابات اليوم لحازت الكتلة الداعمة لنتنياهو على 49 مقعدًا بدون حزب يمينا. أما الكتلة المعارضة له فلها 57 مقعدًا، ويحظى حزب يمينا بحسب الاستطلاع على 10 مقاعد، والقائمة الموحدة تشكل بيضة القبان مع 4 مقاعد.ويحصل حزب الليكود- حسب الاستطلاع على 30 مقعدًا وحزب يش عتيد "يوجد مستقبل" على مقعد، أما حزب تكفا حداشا "الأمل الجديد" برئاسة جدعون ساعر فيهبط إلى 8 مقاعد فقط.ويحصل كل من القائمة المشتركة وإسرائيل بيتنا وشاس على 8 مقاعد ويهدوت هتوراة على 6 مقاعد والصهيونية المتدينة وكاحول لافان والعمل على 5 مقاعد لكل منها أما حزب ميريتس فيتأرجح ما بين 4 مقاعد وعدم اجتياز نسبة الحسم .