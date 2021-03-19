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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس 3 عاطلين لاتهامهم بإشعال النيران في عقار بالموسكى

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:31 م
حبس 3 عاطلين
حبس 3 عاطلين
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أمرت النيابة العامة بالموسكى، بحبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإشعال النيران في عقار بمنطقة الموسكى بداخل محلات ومخازن بعد سرقتها لإخفاء شبهة السرقة، وتم فحص الكاميرات بالمكان، والتي أظهرت قيامهم بإشعال النيران في المكان، كما طالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغًا بنشوب الحريق بالعقار، وعلى الفور انتقل مسئولو الحماية المدنية والغاز والكهرباء والإسعاف والحي لمكان الحادث.

وتبين أن الحريق نشب بالدور الثاني والثالث بالعقار المكون من أرضى و3 أدوار حوائط حاملة وأسقف خشبية، بسبب ماس كهربائي، والدور الثاني والثالث، عبارة عن محلات ومخازن إكسسوار موبايلات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء الحريق دون إصابات أو وفيات.

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