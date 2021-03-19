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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حلا ترك تدخل والدتها السجن بسبب 200 ألف دينار

الجمعة 19/مارس/2021 - 02:13 م
جريدة الدستور
محمد مجدي
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فوجئت الفنانة الشابة حلا ترك بصدور حكم الاستئناف للقضية التي قامت برفعها ضد والدتها منى السابر، والتي حكم فيها بالسجن لمدة عام بسبب مبلغ مالي قدره 200 ألف دينار بحريني، لتتصدر بذلك مؤاشرات البحث في موقع جوجل لليوم الثاني على التوالي.

والدة حلا ترك

وأعلنت منى هذه التفاصيل من خلال البث المباشر عبر حسابها الرسمي إنستجرام، قائلةً:" إن الحكم صدر بشكل نهائي ولا بد من تنفيذه، مبينةً أنه ليس أمامها سوى تقديم التماس للمحكمة لتغيير الحكم، مشيرة إلى أنها ستقدم أحكامًا بديلة للمحكمة على أمل أن يتم الأخذ بها لكونها حاضنة لطفل ما زال في الدراسة ويحتاج إلى رعايتها".

وقالت منى أنها لم تكن تتوقع أن تأتي ابنتها حلا الترك وتشهد في المحكمة ضدها، مضيفة: «طبعا انتو عارفين مين السبب الرئيسي اللي هي الأب والجدة، هما والعم واللي حواليهم، أنا ما إلى غير الله وانتو».

وختمت السابر بتوجيه رسالة إلى ابنتها: «أنا عارفة إن حلا هلق عندها علم بالحكم، وأنا ما كنت متوقعة في المحكمة إن بنتي توقف ضدي، يعني موقف للحين انا مو مستوعبه، ما رح تعرف قيمة الجرح اللي سببتلي إياه إلا بس تتزوج ويصير عندها ولاد».

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القصة الكاملة لحبس حلا الترك لوالدتها


الجدير ذكره أن قضية منى السابر وابنتها حلا الترك قد شغلت الرأي العام في الآونة الأخيرة بعدما نشرت الأولى مقطع فيديو بكت فيه بسبب مقاضاة ابنتها لها، وطالبت بتدخل الفنانة الإماراتية أحلام لأن ابنتها حلا تطالبها بدفع مبلغ مالي وحصلت على حكم بحبس والدتها عامًا.

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