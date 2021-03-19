حلا ترك تدخل والدتها السجن بسبب 200 ألف دينار

والدة حلا ترك

وأعلنت منى هذه التفاصيل من خلال البث المباشر عبر حسابها الرسمي إنستجرام، قائلةً:" إن الحكم صدر بشكل نهائي ولا بد من تنفيذه، مبينةً أنه ليس أمامها سوى تقديم التماس للمحكمة لتغيير الحكم، مشيرة إلى أنها ستقدم أحكامًا بديلة للمحكمة على أمل أن يتم الأخذ بها لكونها حاضنة لطفل ما زال في الدراسة ويحتاج إلى رعايتها".



وقالت منى أنها لم تكن تتوقع أن تأتي ابنتها حلا الترك وتشهد في المحكمة ضدها، مضيفة: «طبعا انتو عارفين مين السبب الرئيسي اللي هي الأب والجدة، هما والعم واللي حواليهم، أنا ما إلى غير الله وانتو».