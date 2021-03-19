نص أقوال المتستر على «متحرش المعادي»: «قالي إنه متخانق مع مراته»

س. اسمك وسنك؟



س: ما الذي حدث إذًا وما ظروف ضبطك وإحضارك؟



س: متي وأين حدث ذلك؟



س: من كان برفقتك آنذاك؟



س: وما الحالة التي كان عليها المتهم حال تقابلك معه آنذاك؟



س: وما الذي حال دون ذلك؟



س: وعلام انتهى ذلك اللقاء؟



س: وإلى أين توجهت عقب ذلك؟



س: من القائم بإلقاء القبض عليك؟



س: وما سبب ضبطك تحديدا؟



س: وما هو مدي استجابتك له؟



س: وهل وقفت على سبب ضبطك؟



س: وهل قام أحد بتفتيشك؟



س: ما هي طبيعة علاقتك بالمتهم محمد جودت وهل من ثمة خلافات سابقة فيما بينكما؟



س: وما تعلقيك لما قرره سالف الذكر؟



س: ما هي طبيعة علاقتك بالعقيد أيمن وحيد مفتش فرقة مباحث مصر القديمة وهل من ثمة خلافات سابقة فيما بينكما؟



س: وما تعليقك لما أثبته الضابط سالف الذكر؟



س: هل سبق ضبطك في قضايا مماثلة من قبل؟



س: هل لديك ثمة سوابق جنائية؟



س: أنت متهم بكونك على علم بقيام المتهم بارتكاب جنايتي خطف الطفلة المجني عليها "يارا. ا" وهتك عرضها وإعانتك له على الفرار من وجه القضاء بأن قمت بايوائه بمسكنك خشية القاء القبض عليه علي النحو المبين بالتحقيقات؟.



س: كما أنك متهم بعدم حمل بطاقة تحقيق شخصية حال كونك قد بلغت السادسة عشر عاما وكونك أحد رعايا جمهورية مصر العربية؟



س: هل لديك أقوال أخرى؟.



تنظر الدائرة 24 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقد بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي زين الدين، 30 مارس الجاري أولى جلسات محاكمة المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.وحصلت "الدستور" على نص أقوال المتهم أمام النيابة قبل إحالته للمحاكمة، وجاءت كالتالي:ج. اسمي مدحت سمير محمد معوض، 38 سنة، أعمل فني صيانة تكييفات.س: ما قولك فيما هو منسوب اليك من إنك متهم بكونك علي علم بقيام المتهم بارتكاب جنايتي خطف الطفلة المجني عليها يارا وهتك عرضها وإعانتك له على الفرار من وجه القضاء بأن قمت بإيوائه بمسكنك خشية إلقاء القبض عليه على النحو المبين بالتحقيقات؟ج: محلصش وأنا معرفش إيه اللي عمله محمد غير لما اتقبض عليه.ج: اللي حصل إن إمبارح 932021 حوالي الساعة11 صباحا كنت نايم في بيتي ولقيت الباب بيخبط ففتحت ولقيته محمد وقالي إنه متخانق مع أهل بيته وعاوز يقعد معايا شوية وعايز يريح شوية فأنا أخدته ووديته مخزن عبارة عن أوضة لستي الله يرحمها موجود في ممر خالد بن الوليد من شارع تحت الربع الدرب الأحمر وقولته يقعد هنا لقيته بيقولي أنه عايز يشحن تليفونه عشان يكلم محامي بس مقاليش ساعتها عن السبب وأنا قولتله هوصل مشوار مع والدتي وأشوفلك محامي وبعدها سيبته ومشيت ووصلت والدتي وطلعت علي ورشتي لقيت ضابط من مباحث الدرب الأحمر سألني عن محمد وقولتله ده بايت عندي في المخزن بتاعي فطلب مني أوصله لهناك وخدني معاه وبعدين قبضوا على محمد وخدوني علي المديرية، وهناك الضباط وروني الفيديو اللي ظاهر فيه محمد وهو لابس بدلة وبيتحرش بطفلة ساعتها كنت أول مرة أشوف الفيديو ده وأعرف الموضوع ده.ج: وقت لما محمد جاني أول مرة كان إمبارح 8 3 2021 حوالي الساعة 11 الصبح في بيتي.ج: كنت لوحدي.ج: كان باين عليه متوتر ومرتبك.س: وهل وقفت علي سبب تلك الحالة التي ظهرت على المتهم؟ج: لا.ج: عشان كنت مستعجل أودي والدتي تغسل كلى.س: وهل أخبرك المتهم عن سبب حضوره إياك آنذاك وعن سبب ظهور تلك الحالة عليه؟ج: لا كل اللي قاله إنه عنده مشاكل مع أهل بيته ومحتاج محامي وأنا قلتله هخلص مشوار والدتي وأشوفلك محامي.ج: متكلمتش معاه تاني وخدته وطلعت على مخزن اللي كانت قاعدة فيه ستي الله يرحمها وقلتله يقعد هناك وسبته ومشيت ساعتها.ج: خلصت مشوار والدتي ووصلتها بعدين روحت علي ورشتي.ج: ضابط مباحث الدرب الأحمر اسمه باسم بيه.ج: سألني علي محمد وقلتله إني مقعده في مخزن ستي وطلب مني أوصله لهناك.ج: بالفعل خدت الضابط ووصلته لمحمد وقبضوا عليه ساعتها وكانوا ودوني لوحدي في المديرية.ج: في المديرية ضباط وراني فيديو لمحمد وهو لابس بدلة وبيتحرش بطفلة صغيرة في مدخل عمارة وأنا ساعتها كنت أول مرة أشوف الفيديو ده وأول مرة ساعتها أعرف محمد عمل كدة.ج: أيوا وخدوا تليفوني.ج: إحنا اصحاب ومفيش خلافات ما بينا.س: وما قولك فيما أقر به المتهم بالتحقيقات من أنه توجه إليك عقب حدوث الواقعة وأعلمك بما أتاه قبل المجني عليها فعرضت عليه المكوث بمسكن خاص بك كمساعدة منك له لحين تدبير وتوفير أحد المحاميين وتسليم نفسه للشرطة؟ج: الكلام ده محصلش ومكنش في وقت إننا نلحق نقعد مع بعض أصلا وأنا معرفتش بموضوع محمد غير وأنا في المديرية من الضباط.ج: معرفش.ج: معرفوش.س: وما قولك فيما أثبته سالف الذكر بمحضره المؤرخ ٩ ٣ ٢٠٢١ الساعة 10 مساءً من أن تحرياته توصلت إلي قيامك بإخفاء المتهم محمد وبمناقشتك اعترفت له بأن المتهم محمد جودت لجأ اليك صباح اليوم وطلب منك مساعدته في الهرب من الملاحقة وتدبير مكانا آمنا عقب أن سرد لك الواقعة التي ارتكبها فقمت بتدبير سكن قديم له معد كمخزن بممر خالد بن الوليد الدرب الأحمر وبإرشادك تم التوجه إلى المكان سالف الذكر وأمكن ضبط المتهم؟ج: هو فعلا الحكومة جاتلي وسألتني علي محمد وأنا وديتهم ليه بس محمد لما جالي مقاليش على اللي عمله مع الطفلة والحوار ده أنا عرفت بيه وأنا في المديرية.ج: معرفش.س: ما صلتلك بالمجني عليها وهل من ثمة خلافات سابقة بينكما؟ج: معرفهاش.ج: لا.ج: لا.ج: محصلش وأنا معرفش إيه اللي عمله محمد غير لما اتقبض عليه.ج: بطاقتي في ضابط أخدها مني.ج: لا.