الأمم المتحدة تدعو إلى تمكين المرأة في إفريقيا

حذرت لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا من أن المرأة في الدول الافريقية لا تزال تواجه صعبات وعوائق أكبر للحصول على التمويل اللازم لمشروعاتهن الصغيرة والمتوسطة بالمقارنة بالرجال.وقالت السيدة إدلام أبيرا يميرو رئيس قسم العمران والنوع الاجتماعي والسياسات الاجتماعية والحد من الفقر بلجنة الامم المتحدة الاقتصادية لافريقيا، خلال حديثها أمام اجتماعات لجنة الخبراء التاسعة والثلاثين المنعقدة حاليا في أديس ابابا، إن لجنة الامم المتحدة ستواصل العمل من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في أفريقيا، باعتباره أمرا لا غنى عنه في جهود الحد من الفقر في أفريقيا والقضاء على الفجوة في المساواة بين الجنسين.ودعت أيضا الى الاهتمام بالتوسع العمراني المخطط بالنظر الى تزايد اعداد المهاجرين من الريف الى المدن في أفريقيا، والاهتمام بتمويل القطاع الاجتماعي وادارة التوسع العمراني السريع والبحث عن حلول رقمية وتحليل البيانات.ومن المقرر أن يبدأ وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الافارقة اجتماعاتهم السنوية يوم الاثنين القادم بأديس أبابا ولمدة يومين، تحت عنوان "التصنيع المستدام والتنوع في أفريقيا في عصر الرقمنة في ظل جائحة كوفيد-19".