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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

اعرف كم يوم باقي على رمضان 2021.. موعد عيد الفطر 1442

الجمعة 19/مارس/2021 - 02:14 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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كم يوم باقي على رمضان 2021 سؤال يشغل حاليا فكر ملايين من المسلمين بمختلف دول العالم العربي والإسلامي حيث يسارعون بإدارة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة تاريخ شهر شعبان، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير سنن وكيفية استقبال الشهر الكريم و ضوابط إقامة صلاة التراويح في ظل فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 و موعد العيد ومواقيت صلاة العيد.

كم يوم باقي على رمضان 2021؟

لم يتبقى سوى 22 يوم ونسعد  بإقامة أول صلاة تراويح بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك لعام 2021 والتي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر خاصة وقد حرم منها كافة مسلمي العالم العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي تفشي في كافة دول العالم وحصد أرواح قرابة 3 مليون مواطن منذ اندلاع في ولاية ووهان الصينية أواخر عام 2019 وقد وضعت وزارة الأوقاف المصرية مجموعة من الضوابط الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا بين المصلين منها غلق دورات المياه والالتزام بارتداء الكمامة الواقعة للوجه وتعقيم اليدين بالكحول و اصطحاب سجادة صلاة خاصة بكل مصلى.

سنن استقبال شهر رمضان المبارك

وفقا للسنة النبوية فإن أبرز سنن استقبال شهر رمضان المبارك هى إشاعة الفرحة والتهنئة بين المسلمين بمختلف بقاع الأرض لاستقبال المنحة الربانية لسائر البشر بمختلف دول العالم العربي والإسلامي حيث يضاعف الله سبحانه وتعالى أجر العبادة والطاعة للجميع و يسارع المقتدر بإعداد موائد الرحمن لإفطار الفقراء والمساكين والمحتاجين و توزيع التمور والعصائر على الصائمين في الشوارع و الأكثار من الدعاء بكل خير  الدنيا والآخرة لجميع المسلمين بمختلف بقاع الأرض.

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موعد عيد الفطر المبارك 2021 

كم يوم باقي على رمضان 2021 و موعد عيد الفطر أسئلة تشغل بال الكثير من المسلمين فوفقا لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية فإن يوم 12 مايو المقبل هو موعد عيد الفطر المبارك للعام الحالي حيث تقام صلاة العيد بمحافظة القاهرة في تمام الساعة الخامسة و ثلاث وعشرون دقيقة ولم تصدر حتى الآن أى تعليمات عن إقامة صلاة العيد في المساجد. 

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