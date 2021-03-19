إحباط ترويج 242 طربة حشيش بأوسيم

أحبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ترويج صفقة كبرى لمخدر الحشيش، تقدر بـ 242 طربة بلغ وزنها 25 كيلو، وبندقية وفرد خرطوش، بحوزة 4 من كبار تجار المواد المخدرة، قبل توزيعها بين عملائهم.البداية كانت بورود معلومات لرئيس مباحث نقطة شرطة البراجيل في أوسيم، بمحافظة الجيزة، تفيد تورط 4 أشخاص في الاتجار بالمواد المخدرة، واستعدادهم لجلب صفقة كبيرة من مخدر الحشيش، لترويجها بين عملائهم بمنطقة أوسيم، والمناطق المجاورة لها، وتوصلت التحريات أن اثنين من المتهمين يقيمون بأوسيم، واثنين من خارج المنطقة، تم تحديد أوسيم موعد ومكان تسليم الصفقة.وعقب الحصول على إذن من النيابة تم رصد تحركات المتهمين، وإعداد أكمنة لهم، حتى تمكن من ضبط المتهمين الأربعة، وبحوزتهم 242 فرش حشيش، بلغ وزنها 25 كيلو، بالإضافة إلى بندقية، وفرد خرطوش، وسيارة ملاكي.بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات للاتجار بها، وترويجها بين عملائهم، فأخطر اللواء مدحت محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.