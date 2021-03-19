المئات يؤدون صلاة الجنازة على شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق (فيديو)

شيع منذ قليل جثمان الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد وسط المئات من المصليين.وشهدت صلاة الجنازة حزنًا كبيرًا على وجوه زملائه ومحبيه وأسرته بالترحم عليه، فيما شاركت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في الصلاة على الجثمان.والدكتور شاكر عبدالحميد، تولى منصب وزير الثقافة بوزارة الدكتور كمال الجنزوري في عام 2011، وقد شغل العديد من المناصب منها: «أستاذ علم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون ونائبا سابقًا لرئيس الأكاديمية من عام 2003 حتى عام 2005، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، مديرًا لبرنامج تربية الموهوبين، أستاذًا بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي بالبحرين من عام 2005 حتى عام 2011»، وله مساهمات عديدة في النقد الأدبي والتشكيلي أيضًا.